Positano è Covid-free. La bella notizia in questa vigilia di Natale

Positano. Alle 18.00 era stato reso l’aggiornamento della situazione epidemiologica che vedeva la presenza di un solo positivo sul territorio comunale e dopo un’ora è arrivata la buona notizia che tutti stavamo aspettando. Positano è covid-free!!! Il sindaco Giuseppe Guida, attraverso i social, fa sapere che: “tutti i concittadini che erano stato colpiti dal Covid-19 sono finalmente guariti!!! Non potevamo sperare in una notizia migliore per questa vigilia del santo Natale!!! Sento le campane suonare di gioia nella nostra Positano!! Che sia il Natale della responsabilità, ma anche della riscoperta dei valori importanti e degli affetti più stretti!! Buon natale a tutti!!”.

A poche ore dal Santo Natale arriva per Positano ed i suoi abitanti il regalo più bello.