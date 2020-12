Positano, due nuovi casi di Coronavirus. Si invita a mantenere alta la guardia

Il Comune di Positano aggiorna la situazione epidemiologica in città. Oggi si registrano due casi positivi al Covid-19. La Asl, unitamente al C.O.C. ha già provveduto al tracciamento dei contatti diretti, che sono stati posti in quarantena fiduciaria in attesa di tampone. Il Comune invita tutti i cittadini, ora più che mai, a tenere comportamenti ragionevoli e rispettosi delle regole. Pur comprendendo la voglia di stare insieme ai propri familiari ed amici in questi giorni di festa, ora è però il momento di tenere duro e non abbassare la guardia! Facciamo tutti un ultimo sforzo per noi stessi e per i nostri cari, in attesa di un 2021 migliore!