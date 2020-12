Positano. Due mila panettoni di Giosuè Castellano dal bar Paradise

Positano, Costiera amalfitana . La bella notizia “gastronomica” di questo periodo natalizio. Il panettone di Giosuè Castellano, nel solo paese, è andato letteralmente a ruba. Circa Due mila i panettoni ritirati al Bar Paradise di Elio Rispoli, unico bar e attività della cittadina della Costa d’ Amalfi aperto in spiaggia, tutti i giorni fino alle 18, garantendo un minimo di servizio anche in questo periodo segnato dal Covid. La bontà del panettone di Castellano, chef originario di Vico Equense, la abbiamo sempre sottolineata, ma non ci aspettavamo questo successo durante il lockdown. Crediamo che il nostro paese debba essere unito nelle cose belle e positive da sottolineare come segno di speranza e ottimismo per il 2021.