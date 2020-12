Positano: dopo 46 giorni Salvatore Lucibello finalmente guarito dal Covid!

Positano, Costiera Amalfitana: dopo 46 giorni Salvatore Lucibello finalmente guarito dal Covid! A darne la splendida notizia è stato direttamente lui, Salvatore Lucibello, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Esattamente dopo 46 giorni, (e 10 kg in più) finalmente guarito. Grazie a mia moglie e mia figlia di cuore, la famiglia come sempre è l’arma per sconfiggere tutto, gli amici e i familiari che hanno avuto giorno dopo giorno un pensiero per noi, in questo momento in cui, sembra eccessivo, ma la psiche viene messa a dura prova, nel nostro caso, più del corpo.