Positano, domani l’ultimo consiglio comunale del 2020. La minoranza denuncia una documentazione carente.

Domani, alle ore 15, si terrà l’ultimo consiglio comunale del 2020, anche questo a porte chiuse, appare scritto sulla pagina Facebook della minoranza di Positano, la perla della Costiera Amalfitana.

In qualità di consiglieri del gruppo Su Per Positano abbiamo ricevuto, per l’ennesima volta, una documentazione carente e non sufficiente per la trattazione e votazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Mancano ormai poche ore, abbiamo richiesto quindi, di integrare immediatamente l’invio della documentazione mancante, nella speranza di non trovarci più in spiacevoli situazione come quella odierna.