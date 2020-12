Positano, da “Brunella” ottimismo con calendario di Positanonews 2021. Il Covid si può sconfiggere. È una grande gioia per noi aver potuto consegnare il calendario a Vito Casola, Brunella, Mandara ed alla famiglia intera, titolare della boutique Brunella, storico baluardo della moda positanese. È una dimostrazione che il Covid si può sconfiggere e si può guardare con ottimismo al nuovo anno. È una gioia veramente immensa e per loro sarà un Natale bellissimo, come sarò per tutti i positanesi, in attesa di poter affrontare il 2021 con gioia ed ottimismo. Siamo stati noi a chiedere a Vito Casola una foto, per poterlo guardare negli occhi, ben a distanza ma vicini con il cuore. Da parte dei titolari della boutique un augurio caloroso a tutti, un invito ad osservare sempre le misure anti contagio con attenzione ed ad essere sempre fiduciosi ed ottimisti, che la speranza sia sempre accesa. Grandi imprenditori, vicini alla Chiesa, che fanno grande onore ed orgoglio a Positano, la perla della Costiera Amalfitana.