Positano, condoglianze alla famiglia di Guglielmo Strani, il cognato dell’ex sindaco De Lucia.

Purtroppo, in questo brutto e nero periodo per l’Italia intera e per il mondo, è giunta una brutta notizia da Roma: ci ha lasciati Guglielmo (detto “Franco”) Strani, a causa di complicazioni dovute al contagio da Coronavirus, il cognato dell’ex sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Michele De Lucia.

Una scomparsa inaspettata e prematura, un’altra via strappata. La redazione di Positanonews si stringe virtualmente alla famiglia e porge le sue più sentite condoglianze alla moglie Mena, al figlio Massimiliano, alla nuora, ai nipoti ed all’intera famiglia.