Positano. Con Gaetano Mandara “Tom” si perde un altro pezzo di storia

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ). Se ne va un altro pezzo di storia del nostro paese. Gaetano Mandara , detto il “Tom”, era un uomo gioviale e dedito alla famiglia, un antesignano degli imprenditori positanesi dell’epoca mitica con il suo “Quick Bar” , nei pressi della farmacia in Via Pasitea, dove si potevano gustare gelati straordinari. Negli anni d’oro negli anni d’oro gestiva il Quick Silver nightclub e la discoteca La Fregata, frequentata da attori e cantanti famosi negli spensierati anni Sessanta che hanno fatto la storia del turismo di Positano e della Costa d’ Amalfi. Ma Gaetano Mandara era anche un uomo di grande fede, partecipava sempre ai riti religiosi della Chiesa e alla Via Crucis. Era lui l’uomo che schiodava il Cristo dalla Croce il Venerdì Santo prima di Pasqua. Il “Tom” , come tutti lo chiamavamo, era un uomo di grande cuore e disponibilità umana e cristiana, mancherà a tutti. La redazione tutta di Positanonews fa le condoglianze ai figli Salvatore ( Pino) e Francesco, le nuore, i figli, i nipoti e i familiari tutti. Domani mattina alle 9 nella Chiesa del Santissimo Rosario ai Mulini i funerali.