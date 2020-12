Positano. In un breve tour pomeridiano nella perla della Costiera amalfitana abbiamo fatto anche tappa al rifugio per gli amici a quattro zampe di Sos Animali, organizzazione di volontariato che ha intenzione di prendersi cura degli animali della zona. Ci teniamo veramente molto a complimentarci per l’idea e per il grande contributo che viene profuso per i nostri piccoli amici.