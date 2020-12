Positano, come anticipato da Positanonews, al via le domande per il bonus bebè

Positano, come anticipato da Positanonews in arrivo il bonus bebè, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 26 novembre 2020, è stato fornito atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali dott. Vincenzo Buonocore ai fini dell’erogazione di buoni spesa alimentari spendibili presso la farmacia, la parafarmacia e gli esercizi alimentari, ubicati nel territorio del Comune di Positano, ai nuclei familiari (risultanti dallo stato di famiglia), residenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti.

Residenza nel Comune di Positano

Bambini nati a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020 – buono o spesa pari a 200 euro, che potrà essere richiesto entro il 4 gennaio 2021 alle 12.

Si potrà presentare domanda presentando apposito modulo (clicca qui ) e consegnandoli di persona, previo appuntamento, all’Ufficio Protocollo del Comune di Positano, tel. 089.8122514, oppure a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunedipositano.it e/o a mezzo e-mail a: segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it (in quest’ultimo caso va richiesta la conferma di lettura dell’e-mail ed attenderne l’esito positivo ai fini della validità dell’istanza di partecipazione, in caso contrario la medesima non sarà accolta)