Positano: ci segnalano la presenza in mare di un rimorchiatore che trasporta una piattaforma petrolifera

Positano. Ci stanno arrivando decine di telefonate per segnalare in mare la presenza di un rimorchiatore che sembrerebbe trasportare una piattaforma petrolifera. Ritornano vecchi fantasmi: ricordiamo che anni fa abbiamo combattuto a lungo contro questa situazione in Costiera amalfitana. Il nostro carissimo Francesco Ruotolo è sempre stato in prima linea per la battaglia.

Cercheremo di andare a fondo e capire se le segnalazioni dicono il vero.