Positano, camion incendiato. L’intervista a Giovanni, anima di Nocelle: “Sono dispiaciuto, siamo una comunità”

Positano (Costiera amalfitana). Camion incendiato nella frazione di Nocelle: un episodio terribile che rattrista tutti gli abitanti della città verticale. Positanonews è sul posto per cercare di fare maggiore luce sulla situazione. Abbiamo incontrato Giovanni, anima e storico di Nocelle, a cui abbiamo fatto un’intervista in esclusiva.

“Sono veramente dispiaciuto per ciò che è successo. Noi siamo una piccola comunità, siamo tutti fratelli. Per questo c’è una grande amarezza per l’episodio”, ci ha raccontato Giovanni. Anche noi siamo piuttosto scossi… Resta veramente un mistero chi possa essere l’autore del brutto incidente.