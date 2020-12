Positano . Boutique aperte e vetrine meravigliose per Natale “Compra a Positano”. Tante vetrine addobbate per Natale nella perla della Costiera amalfitana. Sarà per un auspicio di speranza, ma non abbiamo mai visto il paese così bello. L’invito viene da Ivan Mastro ( di cui è la voto) “Siamo quasi tutti aperti ai Mulini, perchè Positanonews non fa un invito a tutti a comprare a Positano?” Detto fatto, le vetrine sono meravigliose di tutti, ripromettendoci di fare un bel servizio completo per tutti, vi invitiamo a fare “acquisti di prossimità” fra l’altro anche più sicuri per premiare tutti i nostri commercianti che tengono abbellito il paese.