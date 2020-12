Positano, benvenuta Arianna. Auguri a papà Giancarlo e mamma Emanuela

Positano. Il 2020 sta per finire ed arriva la bellissima notizia della nascita di Arianna per la gioia di papà Giancarlo Carotenuto e mamma Emanuela Gargiulo. Una nuova vita che nasce è sempre segno di speranza e la piccola Arianna riempie di felicità il cuore dei suoi genitori che l’aspettavano con gioia. Formuliamo i migliori auguri a Giancarlo ed Emanuela per il lieto evento ed auguriamo alla piccola Arianna una vita ricca di felicità.