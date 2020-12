Positano, auguri al neodottore Salvatore D’Urso per la sua laurea

Positano. Auguri al neodottore Salvatore D’Urso laureatosi presso l’Università “Federico II” di Napoli. Il post della zia Luciana Castellano: “Il giorno tanto atteso è arrivato. Vorrei dirti tante cose, con una lacrima di felicità voglio urlare al mondo che sei stato bravo. Molto di più, nonostante la vita non è stata facile per te però. Voglio immaginare che tua madre e tuo padre dal paradiso stanno festeggiando di gioia, urlando di gioia, cantando di felicità. Walter e Rita sono orgogliosi di te, vedo Rita che dice a tutti dal paradiso: il mio bambino ce l’ha fatta. Sì, ce l’ha fatta, il tuo traguardo per tutti i sacrifici fatti. Ti auguro di rimanere la bella persona che sei. Ti auguro tante cose belle”.

La redazione di Positanonews formula i migliori auguri a Salvatore per il traguardo raggiunto sicuri che sia solo l’inizio di una lunga serie di successi e soddisfazioni.