Positano: auguri a mamma Anna Maria e a papà Francesco per la nascita di Lorenzo!

Positano. Immense congratulazioni a mamma Anna Maria Terminiello e a papà Francesco Marrone per la nascita del loro secondo figlio, Lorenzo. In un periodo come quello che stiamo vivendo, queste gioie danno grande speranza e coraggio per il futuro.

La nascita è l’improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su di una prospettiva stupenda. Che cosa è successo? Un miracolo. Hai scambiato il nulla con la possibilità del tutto.

(William Macneile Dixon)

Auguri da tutta la redazione di Positanonews a neogenitori, ai nonni e ai familiari tutti!