Positano. Si è conclusa la prima giornata del consiglio comunale, che proseguirà domani 30 dicembre in seconda convocazione. Abbiamo intervistato il sindaco Giuseppe Guida per comprendere meglio di cosa si è parlato. Sicuramente il punto più interessante riguarda l’approvazione del parcheggio multipiano sulla via G. Marconi (frazione di Montepertuso) con impianto di collegamento meccanizzato alla strada per il cimitero. Vicino al campo sportivo di Montepertuso.

Si parla di circa 80 posti auto a disposizione. “E’ un progetto importante”. Il Comune è stato protagonista di molte iniziative per aiutare le persone bisognose, in particolare i lavoratori stagionali. Positano, infine, come già detto è finalmente covid free. “Ma non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo continuare a rispettare le regole!”, ha ribadito il sindaco Guida.