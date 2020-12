Positano, Alvaro: “Vorrei rimanere qui, ma siete sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che avete fatto per la mia famiglia”

Positano, Costiera Amalfitana, Alvaro: “Vorrei rimanere qui, ma siete sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che avete fatto per la mia famiglia”. È stato un enorme piacere per noi incontrare, questa sera di sabato 19 dicembre 2020, a Positano, la perla della Costa d’Amalfi, Alvaro.

“Io vorrei veramente rimanere qua con voi, ma io sono sempre con voi, perché siete sempre nel mio cuore. Grazie veramente per tutto quello che avete fatto per me e per la mia famiglia. Vi auguro a tutti un buon Natale, con serenità, pace ed amore, sotto questo sfondo bello e musicale e questa bella atmosfera natalizia di Positano”, ci ha detto.