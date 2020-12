Positano, al Bar Paradise niente caffè ma solo acqua secondo le ultime disposizioni di De Luca

Positano. Il Bar Paradise, l’unico aperto nella città verticale, si trova a vivere una situazione di disagio che genera molte perplessità sia nei gestori che nei clienti. In molti entrano per chiedere un caffè da portare via ma, nel rispetto della nuova ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che vieta l’asporto di bevande alcoliche e di caffè, si vedono “costretti” ad accontentarsi di un bicchiere di acqua. Ed in tanti si chiedono che senso abbia una disposizione del genere. Pur comprendendo il divieto di vendere alcolici che possono generare situazioni di “pericolo” se consumati in quantità eccessive, non si riesce invece a capire che problemi possa dare la vendita di un bicchierino di caffè da consumare al di fuori dell’esercizio commerciale. E’ palese che il caffè non è sicuramente una bevanda paragonabile agli alcolici e che l’unico effetto che può dare è quello di un ristoro dal freddo o un momento di benessere dopo una giornata faticosa. Pur non comprendendo i motivi e l’utilità di questa decisione il Bar Paradise si attiene strettamente alle regole sperando in una modifica dei termini.