Positano. Addio a Rosa Avossa, ci lascia a soli 50 anni

Positano , Costiera amalfitana . Addio a Rosa Avossa, ci lascia a soli 50 anni. La notizia la pubblichiamo solo a fine giornata, sconvolti, tardi perchè non riuscivamo a scrivere sgomenti. Rosa era un volto noto nella cittadina della Costa d’ Amalfi, il padre “Mast’Achill” è stato un noto edicolante. Ragazza piena di vitalità e intelligenza, amante dei libri, donna di cultura, madre premurosa, dinamica e piena di creatività, soffriva di mieloma, ma pochi lo sapevano. Lei combatteva con un coraggio da leone questa malattia , con la stessa energia con cui affrontava la vita e i cambiamenti che la portavano a non fermarsi mai. Quelle volte che ci vedevamo mi piaceva parlare con lei, sono quei casi in cui, a posteriori, ti rammarichi della fretta, dei cellulari a cui rispondere, del poco tempo dedicato agli amici e alle persone che si incontrano, abbiamo parlato troppo poco, in quel poco intravvedevo una stima reciproca nel comprendere visioni del mondo che vanno in profondità oltre gli schemi dove la società vuole rinchiuderci. E ora vola verso nuovi orizzonti felici, ciao Rosa.