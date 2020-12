Positano, a Sant’Agnello Antonio Cioffi porta la corona per le vittime della Marina d’Equa ricordando il padre

Sant’Agnello. Oggi nel Santuario di San Giuseppe il Vescovo Mons. Francesco Alfano ha celebrato una messa per commemorare tutti i naufraghi in mare, in particolare la Marina d’Equa, Stabia e Tito Campanella. Alla fine della celebrazione è stata deposta una corona in suffragio presso la lapide commemorativa posta all’esterno del Santuario. A portare la corona anche il positanese Antonio Cioffi che ricorda con commozione il padre scomparso nella tragedia della Marina d’Equa.