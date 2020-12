Positano. 50 anni di matrimonio di Baldo Parlato e Anna Passerotti, un pezzo di storia del turismo

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . 50 anni di matrimonio di Baldo Parlato e Anna Passerotti, un pezzo di storia del turismo . Lui un grande imprenditore, lei innamorata della sua arte. Con sacrificio e creatività hanno dedicato la propria vita alla famiglia al lavoro e al paese. Sia Anna che Baldo hanno partecipato a rendere grande la storia del nostro paese e della nostra Comunità!

Baldo, forte della sua esperienza internazionale in Inghilterra, dove ha lavorato e si è formato, ha scelto Anna per vivere insieme e insieme costruire iniziative turistiche di successo negli anni d’oro. Il matrimonio al San Pietro, la stessa cappella dove hanno poi celebrato i 25 anni, davanti all’indimenticabile don Raffaele Talamo .

Baldo lo ricordiamo per la Cambusa , il Quick Silver e La Fregata degli anni d’oro di Positano, gli anni della “Beat Generation”, ma non solo la ristorazione e il by night, fiore all’occhiello della famiglia la stupenda Torre Trasita, che fa da passaggio fra la Spiaggia Grande e Fornillo, in un triangolo d’oro con la Sponda e la Torre di Fornillo che fu di Clavel.

Anna Passerotti è parte integrante dell’arte e della moda di Positano, nella sua boutique alla spiaggia. Due stupende figlie , Marina e Roberta e quattro bellissimi nipoti Martina, Stefano, Paolo e Sofia. I festeggiamenti con la torta della pasticceria Collina. Auguri ancora da Positanonews