Pompei, scoppia un focolaio nel Santuario. Circa 20 preti e suore positivi

Pompei. Scoppia un focolaio Covid al Santuario di Pompei. Circa 20 persone, tra suore e preti, positivi al virus. La pandemia non ha risparmiato il Santuario della Beata Vergine, uno dei più famosi al mondo. Il Covid ha varcato le porte degli alloggi messi a disposizione dalla Chiesa per le congregazioni dei Padri e delle Suore Vocazioniste, che abitano nelle stanze e nei monolocali attigue al Santuario di Pompei, i piazza Bartolo Longo, 1. Circa 20 persone, tra uomini e donne religiose, sono risultate positive ai tamponi effettuati all’interno dell proprietà del clero dai sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud.

Al momento, i preti e le suore di Pompei affette da coronavirus non sono ospedalizzate: nessun ricovero, dunque, per religiosi. Il principale ceppo del nuovo focolaio sarà qui combattuto affidandosi a u necessario periodo di isolamento e, molto probabilmente, di quarantena fiduciaria. Il caso potrebbe tuttavia provocare variazioni a nutrito programma delle Messe di fine anno per l’inizio del 2021, già reso pubblico dal Santuario di Pompei che, è bene sottolinearlo, nel rispetto delle norme anti-contagio stabilite dal Governo non ha mai fatto un passo indietro rispetto alle opere di solidarietà, sostegno e vicinanza alla popolazione. E’ però chiaro che, dopo l’esito dei test svolti dal personale medico negli alloggi delle suore e dei preti, si attende ora una risposta ufficiale dai vertici della Chiesa di Pompei: città dove il Covid19, caso Santuario a parte, continua a mettere a dura prova gli sforzi dell’amministrazione e delle forze dell’ordine per contrastare la diffusione della pandemia. Emblematici gli ultimi dati diffusi dal Comune di Pompei.

Negli ultimi 5 giorni sono stati registrati 25 nuovi positivi e 23 guariti. Le statistiche, attualmente ferme al giorno di Santo Stefano (fonte dati ufficiali Asl Napoli 3 Sud, ndr), a Pompei fotografano una situazione poco incoraggiante: 103 cittadini, ad oggi, sono positivi al Covid-19. Sono invece 761 i guariti, 888 i casi di contagio accertati, complessivamente, a partire dall’iniziale ondata della pandemia. Ventiquattro, infine, i morti di Pompei provocati dal coronavirus. Nel frattempo, in città si intensificano i controlli anti-assembramenti da parte delle forze dell’ordine.