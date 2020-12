Pompei, l’Arte e la Bellezza online per le festività: tutte le iniziative del Parco archeologico.

ompei e il nuovo portale di interazione con l’arte contemporanea, un suggestivo omaggio musicale sulle note di Ennio Morricone, il saluto e un video racconto dei siti archeologici dedicato ai più piccoli dal topo giornalista più amato dai bambini, Geronimo Stilton, promozioni per l’’ingresso ai siti, verso un’ accoglienza sempre più inclusiva e visite guidate on –line in attesa della riapertura dei musei e dei luoghi d’arte.

Sono le diverse proposte del Parco archeologico di Pompei per il periodo delle festività. Un’ offerta variegata per i differenti utenti e per sottolineare, in questo momento così sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e al tempo stesso di festa, quanto sia fondamentale assicurare la presenza dell’arte e della bellezza nel nostro quotidiano.

POMPEII COMMITMENT- Al via il nuovo portale e centro di ricerca digitale per l’arte contemporanea del Parco archeologico.

Il 21 dicembre si inaugura il progetto Pompeii Commitment. Materie archeologiche con la messa on –line del portale e centro di ricerca digitale www.pompeiicommitment.org, dedicato all’arte contemporanea e basato sullo studio e sulla valorizzazione delle “materie archeologiche” custodite nelle aree di scavo e nei depositi di Pompei. Il progetto è finalizzato alla costituzione progressiva di una collezione di arte contemporanea per il Parco Archeologico di Pompei e nasce sotto la direzione scientifica di Massimo Osanna e a cura di Andrea Viliani, Responsabile e Curatore del CRRI-Centro di Ricerca del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, con la partecipazione di Stella Bottai e Laura Mariano. (Immagine ©Giulio Paolini. courtesy Fondazione Giulio e Anna Paolini, Torino)

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE CON LE NOTE JAZZ DI Rosario GIULIANI E Luciano BIONIDINI

Le note di Love Theme for Nata, celebre brano della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, saranno l’ augurio speciale per le festività da parte del Parco archeologico di Pompei, oltre che un omaggio al grande compositore Ennio Morricone. L’esecuzione dal vivo del brano – a cura di due nomi internazionali della musica jazz contemporanea, Rosario Giuliani al sax e Luciano Biondini alla fisarmonica – è riuscita a sublimare la poesia di un luogo unico quale è Pompei, nella dimensione surreale del momento, e a restituire il senso perfetto dell’armonia che la musica e il patrimonio culturale sono in grado di trasmettere, interagendo e sublimandosi a vicenda.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione del Saint Louis College Of Music di Roma.

Il video sarà in onda sul sito istituzionale www.pompeiisites.org e sui canali social del Parco durante il periodo natalizio.

NATALE IN COMPAGNIA DI GERONIMO STILTON alla scoperta delle abitazioni antiche del territorio vesuviano in un nuovo video racconto

Per i più piccoli, continua invece il viaggio alla scoperta del patrimonio culturale vesuviano, attraverso un video racconto in compagnia di Geronimo Stilton, ormai da tempo testimonial d’eccezione del Parco archeologico di Pompei. Questa volta Geronimo entra nella casa degli antichi romani, mostrando le varie tipologie di abitazioni dell’antichità. Dalle case di Pompei alle grandi ville del territorio circostante: la Villa di Poppea a Oplontis –Torre Annunziata, la villa rustica di Boscoreale, le aristocratiche ville di Stabia, ma anche le più antiche capanne sul fiume di Longola Poggiomarino.

Prosegue dunque e si arricchisce il progetto educativo realizzato dal Parco in collaborazione con Geronimo Stilton, dopo la guida Unesco e la mappa di Pompei, dedicato ai giovanissimi.

Il video sarà in onda sul sito istituzionale www.pompeiisites.org e sui canali social del Parco durante il periodo natalizio.

“POMPEI ULTIMA SCOPERTA” per Rai Documentari in onda il 27 dicembre

Il 27 dicembre Rai Documentari presenta in prima serata su Rai 2 il documentario dedicato ai rinvenimenti dei nuovi scavi della Regio V, fino alle recentissime scoperte di Civita Giuliana. Il documentario includerà anche i filmati realizzati sulla Regio V con la collaborazione di GEDEON Programmes, leader francese nel settore dei documentari archeologici e del patrimonio che, utilizzando tecnologie d’avanguardia sul sito, cartografia laser, termografia a infrarossi, fotogrammetria, droni, ha effettuato riprese ad altissima risoluzione e realizzato fedeli riproduzioni in 3D di estrema precisione.

PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER I PAZIENTI ONCOLOGICI DELL’ ISTITUTO PASCALE

Dalla prossima primavera, compatibilmente con il termine della situazione emergenziale, sarà possibile consentire una “fruizione agevolata” a tutti i siti del Parco Archeologico di Pompei ai pazienti oncologici dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli, con accesso gratuito e con un ulteriore sconto del 20%, sul biglietto di ingresso per l’ accompagnatore. L’obiettivo, pienamente condiviso anche della Regione Campania, è di dare al patrimonio culturale un ruolo attivo nei trattamenti complessi e duraturi a cui sono sottoposti i cittadini più vulnerabili da intendersi come supporto al benessere psicofisico.

“POMPEI 365”. La card di abbonamento per visitare i siti del Parco, ogni volta che vuoi, a metà prezzo

A partire dal 21 dicembre 2020 sarà possibile acquistare in promozione con lo sconto del 50% – sul circuito www.ticketone.it – la card Pompei 365 che consente di visitare Pompei e/o tutti i siti archeologici più volte l’anno, ogni volta che si desidera. La promozione è attiva dal 21 dicembre e sarà valida fino al 28 febbraio 2021, con la durata di un anno a partire dal giorno della riapertura dei siti, oppure dalla sua emissione se acquistato dopo l’apertura dei siti.

Le tariffe scontate saranno e seguenti: Pompei 30 € -Tutti i siti 40€. Resta invece, invariato il costo dell’abbonamento ridotto, così come stabilito per lo scorso anno.

Gli abbonamenti, precedentemente acquistati e ancora in corso di validità, saranno prorogati per il numero di giorni corrispondenti al periodo di chiusura.

VISITE GUIDATE ONLINE “LUNGO LE STRADE DI POMPEI”

Continuano, inoltre, le visite guidate on-line nei principali edifici di Pompei. Attraverso il racconto di una guida professionale, nell’ambito delle attività didattiche del Parco, in collaborazione con CoopCulture, i visitatori saranno virtualmente accompagnati all’interno dei luoghi più suggestivi dell’antica città romana. I video sono sottotitolati in italiano ( e accompagnati da traduzione in inglese), allo scopo di rendere più immediata la comprensione alle persone con difficoltà uditive e garantire la massima inclusione di tutti i cittadini alla fruizione del patrimonio culturale.

I video sono disponibili sul sito istituzionale www.pompeiisites.org nella sezione approfondimenti e sui canali social del Parco.

ANTIQUARIUM DI POMPEI. Il nuovo allestimento

Infine, sui canali social del Parco sarà possibile seguire – in attesa della prossima inaugurazione – le anticipazioni relative al nuovo allestimento dell’ Antiquarium di Pompei, oggetto di recente ristrutturazione al fine di farne non solo un museo all’interno della città antica, ma anche uno luogo ideale di introduzione alla visita degli scavi.