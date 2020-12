Salerno. Poeti insieme, dal Cilento la segnalazione di Giovanni Farzati per Positanonews. Una bella segnalazione di Natale dal nostro amico cronista e ciclista che collabora da queste fra le più belle zone della Campania e d’ Italia al quale facciamo gli auguri di buone feste

Cilento, poeti insieme

l’amore per il proprio paese

come il canto della terra di Bocelli

L’iniziativa è di Beppe Barra, editore di Eboli; Perdifumo/Canto d’amore, per certi versi simile al richiamo della foresta di Zanna Bianca; Vincenzo Abatiello; Laura Avella; Di Muro Ferdinando; Simona Falcione.

…….

Perdifumo/Canto d’amore…

💥Nulla è come ieri tra queste case: molti nomi e pochi volti,

addormentati sopra pietre ad aspettar la sera.

Quanto meste e solitarie le fredde stagioni

quando il vespro stende la sua coltre

di crepuscolo e di silenzio

sui freddi tetti sempre più muti,

affrettando i pochi viandanti al proprio focolare

E poi cala il buio, le vie son deserte, illuminate di fioca luce.

Ombre spaventose proiettate sui muri

popolano il borgo di spettri misteriosi.

E lì arrivo io, vestito a festa, inondato d’ energia repressa.

Profumi antichi m’ assalgono le narici e il cuore batte forte.

Ma d’ intorno un vuoto grido mi colpisce e mi sgomenta:

avrò sbagliato il giorno, il momento?

M’ accorgo che qui la vita s’ è fermata ad aspettarmi,

la mia terra, ferita dagli abbandoni senza mai ritorni!

Per troppo tempo sono stato distante…

Cosa mi spinga al ritorno non so,

mentre vago solingo tra le stradine anguste,

sugli straniti bagliori specchianti il selciato,

nelle pozze lucenti lasciate dalla pioggia…

Eppure il battito sale inesorabile dal mio petto,

un pulsare di confusi ricordi assale la mente,

echi lontani si fondono al mio passaggio

nell’ aria triste e amara del rimpianto…

Tornano nitide le immagini d’ un passato,

prepotenti e assolute riemergono,

di un mai cancellato amore indissolubile,

così irrazionale, profondo e tormentato…

Che non potrà abbandonarmi,

come una catena legata al cuore,

mi trascinerà eternamente a te, Domus Mea!💥

Giovanni Farzati