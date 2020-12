Piazza San Pietro, inaugurato il Presepe e l’albero di Natale

Oggi pomeriggio anche Piazza San Pietro si è illuminata con la tradizionale inaugurazione del presepe e dell’albero di Natale. Una cerimonia che avviene dal 1982 – come riporta Vatican News – quando ad introdurla fu Papa Giovanni Paolo II. Quest’anno le norme anti-Covid hanno consentito la presenza di un numero ristretto di fedeli, ma in molti hanno seguito la cerimonia attraverso le dirette sui social ed in televisione.

Il cardinale Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ha aperto la cerimonia dell’accensione dell’Albero e del Presepe: “Questo presepe ci fa capire che il Vangelo può animare tutte le culture e tutti i mestieri. Diventa un punto di arrivo e di partenza per la diocesi di Teramo che ha fatto un intenso cammino pastorale di preparazione basato su di esso. Un percorso che è andato incontro alla Slovenia, da cui arriva l’albero, con cui si è creato quasi un gemellaggio spirituale. Questo abete ci ricorda la bellezza straordinaria di questo Paese e le sue tradizioni”.

L’artistico e monumentale Presepe in ceramica arriva dalla scuola d’arte di Castelli. Monsignor Lorenzo Luzzi, vescovo della diocesi Teramo-Atri, dichiara: “E’ davvero un grande dono per tutta la nostra chiesa diocesana e soprattutto una grande occasione per un territorio che è stato duramente colpito da due terremoti nel 2006 e nel 2017. È un momento anche per dare testimonianza della fede del popolo abruzzese e di questa comunità con le sue capacità artistiche, infatti non dobbiamo dimenticare che Castelli è tra le più importanti città della ceramica a livello europeo. È un dono per tutti dunque, soprattutto in questo tempo di emergenza sanitaria in cui siamo chiamati tutti a ripartire”.