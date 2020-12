Piano: tante storie dentro la Casa di riposo S. Michele. Lo chef lavorava a Le Sirenuse a Positano

Piano di Sorrento. Dietro ogni persona c’è una storia. E vale anche per lo chef della Casa Di Riposo S. Michele in via Carlo Amalfi. Lo chef in passato a lavorato a Le Sirenuse a Positano, all’Eden a Roma e in tanti ristoranti e alberghi stellati. Eppure ha deciso di rimanere a lavorare nell’ospizio per il grande amore che prova nei confronti degli anziani.

Ci sono tante storie, tante vite splendide in questa casa di riposo. Al momento sono tutti in apprensione perché c’è una signora anziana in ospedale. Gli altri stanno tutti bene ma la preghiera è verso questa amabile vecchietta. Il nostro e il loro appello è rivolto a personale qualificato che può dare una mano.