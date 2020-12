Piano: riqualificazione piazza “Repubblica” per 15 milioni di euro. Proposta di variante per salvare mercato ortofrutticolo.

Piano di Sorrento. Il comune pubblica la delibera circa l’intervento di “riqualificazione di Piazza della Repubblica” per molti conosciuta anche come “Piazza Mercato” . Sul banco ci sono dai 15 ai 16 milioni di euro, sono anni che si parla di questo intervento che rilancerebbe il centro della Penisola Sorrentina , ora si fa presa d’atto del piano che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, che dovrà approvare anche una variante al PRG. All’interno della delibera di Giunta c’è una proposta di variante per salvare il mercato ortofrutticolo. Il mercato è una proposta di variante al piano regolatore generale perché inizialmente il mercato doveva essere inserito nel Pip-Piano insediamento produttivo al Cavone.

Riportiamo il punto d’interesse: La realizzazione delle opere non è conforme al vigente P.R.G., in considerazione, tra l’altro, che il vigente P.R.G. prevede la delocalizzazione del Mercato Ortofrutticolo in area P.I.P. a via Cavone, mentre il Consiglio Comunale, con la citata deliberazione n. 25 del 29.3.2019, ha inteso mantenere il Mercato Ortofrutticolo in Piazza della Repubblica, talché é necessario procedere all’approvazione di specifica variante al P.R.G.

Pertanto il sindaco Iaccarino, l’assessore alla quotidianità D’Aniello e l’assessore alla civiltà urbana Ponticorvo chiedono alla Giunta Comunale di deliberare di approvare la superiore parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Chiediamo se si tratta dei precedenti progetti di cui si è parlato e se si farà o meno con il project financing.

“Il progetto è dell’UTC con apporto di supporto al Rup del Prof architetto Miano – spiega l’assessore Ponticorvo -. Al momento il progetto è riferito alla riqualificazione della piazza, parcheggio pubblico multipiano e un mercato di eccellenza al dettaglio, con accesso anche al vallone In questa fase si procede a portare avanti la parte tecnica, dal punto di vista finanziario sarà deciso se realizzarlo in proprio attingendo a finanziamenti pubblici o valutare eventuali proposte di project financing”

Qui Relazione istruttoria Piazza della Repubblica