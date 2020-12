Piano, informazioni sulla viabilità: chiusa via Carlo Amalfi e controlli in Piazza “Mercato”

Piano di Sorrento. Quasi ogni giorno Positanonews cerca di dare informazioni ai lettori sulle condizioni di mobilità e traffico in Penisola sorrentina e Costiera amalfitana. Un servizio che speriamo sia utile ai cittadini.

A tal proposito vi segnaliamo che oggi via Carlo Amalfi, a Piano, è chiusa a causa di alcuni lavori. Non si può passare fino a quando non saranno terminati. In Piazza della Repubblica, conosciuta meglio come Piazza Mercato, invece, ci sono i controlli dei carabinieri.