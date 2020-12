Piano di Sorrento, villaggio di Babbo Natale in via Bagnulo per la gioia di grandi e piccini!

Le famiglie Pollio e Iaccarino hanno ben pensato di portare il villaggio di Babbo Natale a Piano di Sorrento, in via Bagnulo. La tassa d’ingresso, come ha specificato Johnny, è la felicità. Albaster Snowball, Pepper Minstix ed il vecchio Shinny Upatree sono i tre simpatici elfi che tanto attirano i più piccoli, così come la grossa slitta e la renna Rudolph.

Abbiamo iniziato a lavorare dopo Halloween, perché avevamo fatto un angoletto a tema approfittando del fatto che i bambini non potevano uscire – ci racconta Johnny, il quale ci parla della sua splendida opera illustrandola nei minimi dettagli e il retroscena che ha portato ad uno spettacolo del genere.

Partiamo dal Leprechaun, un folletto irlandese totalmente fatto a mano, amico degli elfi che ha portato poi a scoprire il villaggio di Babbo Natale. All’ingresso del villaggio c’è la cassetta delle lettere per Santa Claus.

Ho già fatto i ringraziamenti pubblicamente, per la casetta mi ha aiutato un grandissimo falegname che io chiamo Domenico tuttofare. Poi a Francesco Gargiulo e Pasquale D’Aniello della New Electra perché quando avevo bisogno di interventi più articolati che si sono sempre messi a disposizione.