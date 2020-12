Piano di Sorrento, vicenda Via Bagnulo. Il sindaco Iaccarino: “Lavori non terminati. Faremo sopralluogo per interventi urgenti per sicurezza”

Piano di Sorrento. In seguito al nostro articolo nel quale si denunciava e si metteva in allerta per le condizioni del manto stradale in via Bagnulo, ci sono giunte numerose telefonate dai cittadini, che hanno segnalato anche il crollo di un paletto in via Madonna di Roselle in seguito ad un incidente.

A tal proposito abbiamo ascoltato le parole del primo cittadino, Vincenzo Iaccarino. Quest’ultimo ci ha spiegato che i lavori in quella strada non sono ultimati, c’è un cronoprogramma di interventi da effettuare e la strada non rimarrà in tali condizioni. Il primo cittadino, tuttavia, ci ha promesso di interessarsi circa le altre segnalazioni e fare un sopralluogo.

Ringraziamo il sindaco Iaccarino per la disponibilità, e rinnoviamo l’appello a circolare con la massima prudenza, considerato che il rischio è elevato anche dove la strada non è dissestata.