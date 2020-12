Piano di Sorrento verso le Comunali: pure un ex assessore con il prof Ruggiero. C’è da fronteggiare l’emergenza Covid-19 e certamente combattere il virus rappresenta la priorità.

Ma è chiaro che dietro l’angolo affiora anche l’appuntamento elettorale della prossima primavera con Piano di Sorrento che tornerà alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale.

Pressoché certa la ricandidatura del primo cittadino uscente Vincenzo Iaccarino che potrebbe ripresentarsi alla città affiancato da alcuni esponenti della sua maggioranza. Ma è evidente che verso le urne sia sempre più chiaro il ritorno in campo di Giovanni Ruggiero: il professore, già sindaco per dieci anni consecutivi, ha tutte le intenzioni di rimettersi in discussione e provare a riprendersi la fascia tricolore di Piano di Sorrento. Non ha ancora annunciato il suo rientro eppure, secondo le ultime indiscrezioni, già prima delle festività natalizie Ruggiero dovrebbe annunciare ufficialmente la sua ricandidatura. Al suo fianco è probabile un altro ritorno: ovvero, quello dell’ex capogruppo di maggioranza Salvatore Cappiello.

A questa nuova ipotesi politica guarda con attenzione il consigliere comunale di minoranza del Partito democratico Antonio D’Aniello che inizialmente eletto nella squadra di Iaccarino, dopo pochi mesi, ha scelto di lasciare l’entourage del primo cittadino di Piano di Sorrento e andare all’opposizione.

