Piano di Sorrento verso le Comunali, anche Ruggiero va da Sagristani come Cappiello

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Anche Ruggiero va da Sagristani come Cappiello. A sfidare Vincenzo Iaccarino chi sarà dei due? Intanto è certo che vogliono essere della partita, a differenza della scorsa volta, quando si tirò indietro proprio Cappiello che doveva fare la lista con Anna Iaccarino e poi Gianni Iaccarino. Ruggiero finora dice di no, impegnato al Liceo Marone di Meta, ma la “mossa” di incontrarsi con il sindaco di Sant’Agnello pare la abbia fatta anche lui. Come saranno gli schieramenti degli ex assessori? Rosa Russo e Marco d’Esposito vengono dati per Ruggiero, Costantino della Rustica vicino a Cappiello, ma se si fa la quadra saranno di nuovo insieme. Gianni Iaccarino invece sembra avvicinarsi a Vincenzo Iaccarino che ha dalla sua Pasquale D’Aniello. Salvatore Mare e Antonio D’Aniello probabilmente faranno qualcosa insieme, il secondo potrebbe apparentarsi, ma Mare non crediamo, anche se l’alleanza M5S e PD è possibile, non ci sembra che possa allearsi con il vecchio gruppo dirigente. Ci sono altri fermenti in giro , le riunioni si susseguono, ma si aspetterà la calma di questo periodo del coronavirus Covid-19 , anche perchè se vi sarà una terza ondata non è detto che si voti ad aprile, e probabilmente dopo Natale ci sarà qualche uscita pubblica.