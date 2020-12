Piano di Sorrento: “Urlo” riapre con le tre S “Sicurezza, Spesa economica e di qualità, Simpatia e accoglienza”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . “Urlo” riapre con le tre S “Sicurezza, Spesa economica e di qualità, Simpatia e accoglienza”Riapertura bagnata, riapertura fortunata . “Urlo Donna” e “Urlo Uomo” sul Corso Italia riaprono con l’arancione in Campania e qui puoi venire per trovare le occasioni migliori da non farsi sfuggire con prezzi eccezionali . Un’opportunità per arricchire il proprio guardaroba con capi alla moda a prezzi concorrenziali. Da “Urlo” troverete una vasta scelta di abbigliamento uomo-donna, tanti accessori e scarpe per tutti i gusti. Il personale accogliente ed estremamente gentile è a vostra disposizione per ogni consiglio e per aiutarvi nella scelta del capo più adatto a voi. Cosa aspettate? Correte da “Urlo”.

Una caratteristica di Urlo è l’affidabilità, onestà e competenza, oltre alla qualità prezzo eccezionale ed imbattibile.

Info e contatti:

URLO,

corso italia, Piano di Sorrento (NA)

Tel.081 878 7596