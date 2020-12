Piano di Sorrento: strade dissestate post lavori a Via dei Platani e Via Bagnulo. Pericolo incidenti

Piano di Sorrento. Punto sulla viabilità. Ci arrivano segnalazioni di disagi e incidenti in via dei Platani e parte bassa di via Bagnulo, dove i fondi stradali sono dissestati a causa di alcuni lavori. A via dei Platani è stato posizionato anche un semaforo che rallenta il traffico. A questi lavori si collegano altri disservizi come l’interruzione della corrente e dell’acqua.

Al momento le operazioni di intervento sono state interrotte però le condizioni in cui sono state lasciate le due strade non solo delle migliori. Ci sono degli avvallamenti stradali molto pericolosi. Siamo sicuri che ci siano dei motivi giusti per cui le condizioni siano quelle descritte però il comune non ce lo comunica. L’amministrazione Iaccarino dovrebbe spiegare ai cittadini perché le strade sono state lasciate così. Al momento ci sono stati solo dei piccoli incidenti ma la situazione potrebbe peggiorare. Noi abbiamo il dovere di comunicarlo.