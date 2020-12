Piano di Sorrento, strada dissestata in via Bagnulo e pericolo chiusini per i centauri

Piano di Sorrento. Ci troviamo in Via Bagnulo, dove abbiamo potuto documentare un vero e proprio campo minato. In questo caso, tuttavia, non sono i soldati a rischiare grosso, bensì le centinaia di guidatori che quotidianamente percorrono questa strada. I chiusini rialzati sono stati più volte oggetto di gravi incidenti, a maggior ragione per i centauri o qualsiasi altro mezzo a due ruote. Complice il maltempo, le strade della penisola sorrentina risultano sempre più pericolose da percorrere.