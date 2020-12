Piano di Sorrento. Storie di amore e resilienza Gary Spampanato sconfigge il Covid a 102 anni, la buona notizia di Natale.

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Le belle storie alla casa di cura San Michele al tempo del Covid, Gaetano ( Gary ) Spampanato che aspettiamo per i 103 anni a festeggiare come facciamo ogni anno oramai da un decennio, da quando lo conosciamo e apprezziamo. Qui a Piano di Sorrento per amore , città che ama ricambiato “Sono orgoglio di essere di Piano di Sorrento e qui voglio rimanere, qui ho vissuto i giorni più belli della mia vita . Faccio gli auguri a tutti ” . Gary è qui per amore ed è con l’amore e la preghiera che ha sconfitto il Covid , il segreto di una vita così lunga e sana, perchè Gary non sta mai fermo e immobile, anzi non perde occasione di fare un giro per la cittadina, quando era possibile , è la sua grande energia, l’ottimismo, la fiducia, la fede e l’amore “Quello che mi da forza è la Fede e l’amore, nutro amore per tutti, mi preoccupo prima degli altri, dobbiamo amarci di più per vivere meglio”, ci disse Gary che nonostante l’età avanzata non lesinava le critiche quando c’erano da fare “Bisogna sempre migliorare la vita di tutti noi, migliorarci noi e migliorare le cose che ci circondano”. Una storia grandissima la sua che è stato negli USA ha conosciuto tutti i Presidenti degli Stati Uniti d’ America che ha lavorato nell’aviazione , stimato e rispettato .

Noi di Positanonews lo diciamo sempre, i giornali snocciolano numeri, ma dietro questi numeri ci son persone, storie, crediamo che chi fa giornalismo debba avere, possibilmente, nessuno è perfetto e facciamo tanti errori ogni giorno, l’umanità come stella polare. Dietro questi numeri ci sono vite umane. Gaetano è una di queste, decise anni fa di trasferirsi a Piano di Sorrento per coltivare l’amore di una donna e così ha intrapreso questo viaggio dall’America fino alla Penisola Sorrentina, una lunga storia, come l’amore ai tempi del colera di Marquez, volevano vivere insieme, poi lei si sposò, è diventata vedova e poi lui la ha raggiunta finchè purtroppo non è sopravvissuta, e lui per amore ha deciso di rimanere a Piano dove ha vissuto l’amore della sua vita, ma è una lunga e bella storia romantica di cui abbiamo già parlato. Ultimamente siamo un pò preoccupati per lui e ogni tanto passiamo per chiedere. . Anche oggi siamo passati presso la casa di cura “San Michele” in Via Carlo Amalfi, chiamarla ospizio è riduttiva, qui sta da un decennio Gary in attesa di compiere i suoi 103 anni .Li compierà il prossimo 4 aprile, ora è impossibile per il coronavirus Covid-19, quasi tutti gli anziani hanno preso il contagio , qualcuno purtroppo ci ha lasciati, ma altri ora per Grazia di Dio stanno guarendo.

Positanonews lo conosce e segue da un decennio grazie all’UNITRE dove lo abbiamo incontrato, da allora non lo abbiamo più perso di vista e lo abbiamo anche fatto conoscere al mondo . Ha conosciuto quasi tutti i Presidenti americani degli ultimi ottanta anni , per i ruoli prestigiosi che ha svolto, ha imparato a usare il tablet a quasi cento anni. Abbiamo fatto una diretta sperando che si affacciasse, è il nostro modo per salutare lui e tutti i nostri cari anziani ai quali va l’affettuoso abbraccio di Positanonews.it