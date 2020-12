Piano di Sorrento, screening antigenico Covid-19: chi può partecipare, come e quando.

Possono partecipare allo screening:

Dipendenti enti pubblici con sede a Piano di Sorrento;

Attività commerciali con sede operativa a Piano di Sorrento;

Cittadini di Piano di Sorrento in ritorno dall’estero o da altre Regioni (es. marittimi, studenti fuori sede, etc.)

Come e quando:

Il tampone naso-faringeo sarà eseguito esclusivamente in modalità “DRIVE IN”.

A chi si prenota verrà dato un appuntamento in base all’ordine di prenotazione.

Come prenotarsi:

Attraverso la piattaforma online: http://tinyurl.com/pianoscreening

Una volta prenotati si verrà contattati tramite email o SMS per fissare il giorno e l’ora in cui bisognerà presentarsi per eseguire il test.

Modalità di prelievo ed esito:

Si prega di presentarsi in auto e puntuali, muniti di mascherina.

L’operatore chiederà di abbassare il finestrino e provvederà a raccogliere il campione.

L’esito sarà comunicato tramite email o SMS entro 24h dal test.