Piano di Sorrento: quasi pronto il presepe di legno di Angela Vinaccia

Piano di Sorrento. E’ quasi pronto il presepe di Angela Vinaccia, autodidatta artista carottese. Nel 2007 ad Angela viene in mente l’idea di raccontare la storia della propria famiglia in forma d’arte, perché pure i suoi discendenti possano conoscerla e ricordarla. Nasce così il presepe di legno: sagome ad altezza quasi naturale, dal momento che si parla di circa 120 cm ognuna, che abbiamo le sembianze dei propri familiari. Angela Vinaccia ha cominciato dalla classica capanna coi re Magi che prende dall’iconografia classica, ma il giardino in cui colloca le sue sagome di legno compensato le ricordano troppo della sua famiglia, del suo passato e della sua vita per cui decide di arricchirlo con altri personaggi del presepe napoletano.

Da quel momento essi diventano i “pastori di famiglia”: nel presepe di Angela Vinaccia collocato a Mortora, via S. Andrea, 20 in Piano di Sorrento, prendono posto, di anno in anno, arricchendosi sempre di più, i componenti della sua famiglia. Vi si trovano, in tal modo, lei e suo marito, le sue due figlie con i generi e nipoti, sua sorella Annamaria e i suoi fratelli, i suoi genitori, i suoceri, i suoi nonni. Un luogo pieno di storia e ricordi, magico per ogni Natale. Le foto sono di Sara Ciocio.