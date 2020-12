Piano di Sorrento, problemi per la casa dell’acqua in Via delle Rose: funzionamento a singhiozzo. Problemi per quanto riguarda la casa dell’acqua in Via delle Rose, a Piano di Sorrento, che funziona a singhiozzo: infatti, alcune persone ci hanno segnalato che, nel momento in cui sono andati ad inserire i soldi all’interno della casetta, non è uscito neanche un filo d’acqua.

Ci auguriamo che presto questo problema venga risolto, in quanto sono molti i cittadini di Piano di Sorrento ad usufruire di questo servizio e che possono risentire di questo disagio.