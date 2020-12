Piano di Sorrento, PiùMe approda in Piazza Mercato: ecco il nuovo store per la cura della persona

Anche a Piano di Sorrento, in Piazza Mercato, apre il primo punto di vendita con insegna PiùMe, il nuovo shop online (e non) dedicato all’igiene e alla bellezza che nasce dalla collaborazione di tre grandi insegne: Ipersoap, Saponi&Profumi e Smoll.

Con oltre 300 punti vendita su tutto il territorio italiano, da molti anni le catene di negozi di PiùMe si distinguono nel settore del drugstore per trasparenza, qualità e attenzione al prezzo. L’esperienza commerciale e la profonda conoscenza del mercato gli permettono di essere da sempre propositivi nei confronti dei clienti e attenti alle loro esigenze. Con questa nuova apertura nonostante il repentino “apri e chiudi” dovuto alle disposizioni del Governo per il contenimento dell’epidemia, Piano di Sorrento si riconferma tra i punti cardine del commercio e dello shopping in penisola sorrentina.

Il primo store, ubicato a Torino, si è sviluppato su una superficie di 200 mq e sarà seguito da ulteriori aperture a Cesena (Fc) e Sestu (Ca). I settori beauty e cura del corpo sono stati ampliati per incrementare la possibilità di scelta e sono particolarmente attenti alla selezione dei prodotti che privilegiano componenti naturali. Anche per riguarda la pulizia della casa, il ventaglio di offerta è caratterizzato da una maggior ricerca dell’innovazione allo scopo di semplificare la routine quotidiana di cura degli ambienti domestici.

Il nuovissimo store di PiùMe si trova a Piano di Sorrento in Piazza della Repubblica, 30-32-34