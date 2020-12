Piano di Sorrento. Pericolo per palo illuminazione inclinato e cavi elettronici spezzati. Invece di tagliare gli alberi guardate il territorio!

Massima attenzione via Mortora San Liborio palo illuminazione inclinato e cavi elettrici spezzati, #Charly57

L’allarme è stato lanciato da Peppe Coppola Photo 105 INSTANCABILE nel segnalare i pericoli per la cittadinanza in Penisola sorrentina ma non solo.

Bisogna intervenire subito, ricordiamo che a Napoli è morta una giovane donna a causa di un lampione caduto.

Il problema è la manutenzione del territorio.