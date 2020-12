Piano di Sorrento: oltre ai negozi riapre il tradizionale mercato del lunedì

Piano di Sorrento. In questo piovoso inizio settimana nel comune in Penisola sorrentina hanno riaperto non solo i negozi ma anche il tradizionale mercato del lunedì. Positanonews testimonia la ri-apertura (e ce ne sono state molte!) attraverso post e video lì sul posto.

C’è sicuramente chi non è d’accordo con questa decisione. Ma si sa, i mercatali hanno bisogno di lavoro come tante altre categorie colpite. L’invito è sempre alla prudenza, a indossare correttamente la mascherina, a disinfettarsi e a mantenere il distanziamento sociale. Le stesse misure valgono per i negozi, che grazie al passaggio alla zona arancione oggi in Campania hanno ri-alzato la saracinesca.

Che sia per tutti uno shopping sano e sicuro!