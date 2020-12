Piano di Sorrento olio in Via Carlo amalfi intervento dei vigili. Segnaliamo il pericolo per le auto e per i veicoli che si trovano a transitare in Via Carlo Amalfi. A partire dall’intersezione con Via delle Rose una sostanza oleosa che è resa ancora più viscida dall’asfalto bagnato e porta a scivolare facilmente. Sul posto la polizia municipale carottese che è intervenuta per rendere l’asfalto meno scivoloso.