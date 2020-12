Piano di Sorrento. Natale agitato in Via delle Rose, uomo saltava da un balcone all’altro. Soccorso dai carabinieri. L’uomo urlava e scavalcava i balconi da uno all’altro dei condomini quando sono intervenuti di carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento. Gli uomini dell’Arma gli hanno prestato soccorso. Ne profittiamo per fare gli auguri a tutti i carabinieri a loro e alle loro famiglie per il loro delicato lavoro sul territorio, grazie da Positanonews.