Piano di Sorrento, l’intenso racconto del Prof. Ciro Ferrigno: “L’abitino”

Piano di Sorrento. Riportiamo il racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno dal titolo “L’abitino”.

«La chiamata alle armi era un momento di grande sofferenza per chi doveva partire e per tutta la famiglia. La pena diventava angoscia negli anni della guerra, quando un arrivederci poteva diventare un addio, vero, definitivo, un appuntamento in un altro mondo, in un’altra dimensione, dove non giunge la fantasia umana, perché se vi giungesse, sarebbe grande consolazione. Spesso, di fronte all’abisso della morte la fede vacilla e anche l’Amore di Dio, che accompagna chi crede, proprio allora, si nasconde dietro un impenetrabile muro di silenzio.

In quei giorni duri che precedettero la partenza del fidanzato, zia Bianca, per tanti anni amata maestra elementare, pur essendo poco esperta nel cucire, si mise a lavoro per confezionare una minuscola borsetta di pezza da consegnare al suo Salvatore, al momento della separazione. Egli avrebbe dovuto portarla sempre con sé per ottenere la protezione celeste, l’aiuto che l’avrebbe liberato da ogni pericolo. Una borsetta piccolissima, nella quale sistemò alcune immaginette dei santi più amati, piegate fino all’inverosimile. Erano santini che ridusse quasi a brandelli, ma pure minuscole medaglie, il tutto da poggiare sul cuore. Scelse tra le tante le immagini della Madonna delle Grazie, del Lauro, di Rosella, del Rosario di Pompei, di Montevergine, di San Michele. La minuscola borsetta la doveva portare sul petto, sempre, giorno e notte e pure quando sedeva al lavoro, essendo marconista, ovvero radiotelegrafista di bordo.

Un tempo, questi abitini, in dialetto abbetine, parola pronunziata con le due e mute, erano molto in uso e le donne ne confezionavano tanti da mettere nelle culle e nelle carrozzine dei neonati, legati come una collana al petto di malati, convalescenti, soldati e marittimi, studenti nel giorno degli esami. C’erano santuari che, in cambio di una piccola offerta, ne fornivano coi lacci e l’immagine della Vergine o di un santo, veri e propri scapolari, già pronti per essere indossati. Ancora conservo quelli che la nonna ci portava da Montevergine e da Positano.

Zia Bianca volle confezionare lei stessa, con le sue mani l’abitino per l’uomo che amava, quel piccolo santuario di pezza e di carta, che poi si bagnò di lacrime, sudore, pioggia ed acqua marina. Per zio Salvatore diventò il compagno di viaggio nei giorni del sevizio militare, ma pure in quelli di navigazione sulle navi mercantili e nelle ultime traversate verso Procida, quando insegnava proprio la Radiotelegrafia nell’Istituto Nautico, prima di approdare a Gaeta, ed al Nino Bixio di Piano. Quell’abitino fatto con fede e amore, in realtà lo accompagnò per tutta la vita.

Ora che è tornata la guerra e siamo tutti al fronte contro il coronavirus, torna pure urgente la necessità di chiamare a raccolta tutti i nostri santi, perché ci proteggano e ci custodiscano, imprigionarli non tanto in una semplice borsetta di pezza o abitino, ma nel nostro cuore e nella nostra anima!».