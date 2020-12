Piano di Sorrento. Anche quest’anno sarà possibile visitare, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’artistico Presepe allestito con arte ed amore nell’oratorio di San Nicola, così come spiega nel video Biagio Verdicchio, priore della Confraternita dei Luigini, intervistato per l’occasione da Lucio Esposito. Uno dei luoghi simbolo della fede per la città di Piano, da sempre centro di aggregazione di giovani e meno giovani animati da fede e voglia di portare avanti le tradizioni più belle. L’oratorio si trova nel cuore del centro storico, in Via Santa Margherita. Vi invitiamo davvero ad ammirare il Presepe nella piccola cappella ed a fermarvi davanti alla scena della natività per ritrovare un po’ di serenità ed un attimo di magia. Complimenti da Positanonews a tutti gli aggregati all’Oratorio di San Nicola per aver mantenuto viva la tradizione anche in questo Natale segnato dalla pandemia.