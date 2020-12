Piano di Sorrento. Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Galatea a Mortora oggi si celebra la memoria di Santa Lucia, il cui busto è stato esposto sull’altare centrale per la devozione dei fedeli che, seppur in numero ridotto a causa delle restrizioni del Covid, raggiungono la Chiesa per rendere onore alla Santa in questo giorno a lei dedicato e fermarsi in preghiera davanti alla sua immagine. Tradizioni che resistono all’emergenza sanitaria e proiettano una luce di speranza sul futuro.

(video di Sara Ciocio)