Piano di Sorrento ( Napoli ) Storie di resilienza carottesi. Davvero encomiabile l’impegno del nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Raffaele Russo che di esperienza ne ha da vendere, è stato , fra l’altro, a Massa Lubrense ed Agerola, anche se il momento è davvero difficile, affronta con dedizione ogni singolo caso , e gli fa onore. “Cerchiamo di fare il possibile, siamo pronti per la didattica in presenza, sono state seguite scrupolosamente tutte le indicazioni previste per le misure di contenimento per il coronavirus Covid-19, ma la sicurezza è la prima cosa.” Aspettiamo le disposizioni di Governo, Regione Campania e dei sindaci della Penisola sorrentina, dove la scuola, ricordiamolo, è stata chiusa ritenendo la curva epidemiologica rilevante, probabile se ne parli dopo Natale. Ma la scuola non si è limitata alla DAD. ( Didattica a Distanza) , abbiamo visto la realizzazione di un giornalino e la musica a distanza dei ragazzi . Foto 3 di 4





. Ci hanno segnalato problemi da parte di studenti per la mancanza di dispositivi, computer e tablet, e di linea internet “Abbiamo dato una cinquantina di dispositivi in comodato, alcuni anche provvisti di collegamento internet con scheda telefonica, purtroppo i problemi ci sono, ma stiamo cercando di risolverli”. Noi di Positanonews facciamo i complimenti a tutto lo staff della scuola e ci auspichiamo che si torni presto in presenza.