Piano di Sorrento ( Napoli ) . La novena di Natale unisce la comunità, oggi confessioni a Mortora. Messa alla Vigilia a San Michele con schermo “Non perdetevi questi momenti di grazia”, devo ringraziare don Pasquale Irolla per la sua semplicità e profondità insieme mentre cerchiamo di immortalare dei momenti di gioia nella Chiesa. E sono davvero momenti di grazia e di condivisione vedere la comunità unirsci per le messe della novena di Natale alle 6,30 nella Chiesa di San Michele e a Mortora, dove don Rito Maresca ha invitato gli altri parroci per le confessioni comunitarie di grande suggestione e innovazione, nel solco della tradizione , nel redere così Gesù reale e comunicare il suo messaggio nel linguaggio nella modernità come si è fatto con il Progetto Alpha un’esperienza assolutamente da fare anche per chi non è cristiano. La Chiesa , nel rispetto delle misure del contenimento per il coronavirus Covid-19, non ha fatto perdere lo spirito della comunità e la si vive con grande socialità , senza abbracci, ma con il calore del sorriso e della Grazia di Dio, davvero l’unica ancora a cui aggrapparsi in questi momenti di confusione e disorientamento. “Per la messa di Natale – ci spiega don Pasquale -, a San Michele metteremo uno schermo nella congrega per permettere a più persone di partecipare “.